I contagi registrati nel corso del 22 dicembre portano con sé numeri non particolarmente elevati, con un tasso di positività, che ricordiamo essere il rapporto positivi/tamponi, pari a solo l’8,1%. I numeri parlano chiaro, oggi sono 13’318 i nuovi positivi in Italia, a fronte di 166’205 tamponi processati.

Il quotidiano bollettino del ministero porta complessivamente buone notizie, sebbene comunque i decessi risultino essere ancora tantissimi, pari a 628 nel corso delle ultime 24 ore (ieri erano stati 415). Nuovo balzo in avanti dei guariti, sono ben 20’315, per un totale di attualmente positivi pari a 605’955. Di questi sono 29’948 le persone effettivamente ricoverate in ospedale con sintomi, mentre 2687 sono dovute ricorrere alla terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono complessivamente 1’977’370 i casi di Covid-19 in Italia, con un totale di 1’301’573 guariti e 69’842 decessi.

Contagi oggi 22/12/2020: cosa succede in Italia

Il Veneto continua a mantenere saldamente la testa dei contagi quotidiani, con una crescita odierna di 3’082, la Lombardia si avvicina pericolosamente con un aumento di 2278, seguita solamente da Lazio +1288 e Emilia Romagna +1162, con numeri superiori alle 1000 unità.

Scorrendo l’elenco delle regioni, incrociamo poi Piemonte +674, Toscana +309, Sicilia +894, Liguria +216, Puglia +876, Marche +363, Abruzzo +86, Friuli Venezia Giulia +549, Umbria +114, provincia autonoma di Bolzano +102, Sardegna +184, provincia autonoma di Trento +136, Calabria +232, valle d’aosta, Basilicata e Molise hanno una crescita davvero minima, addirittura inferiore alle 100 persone contagiate in un solo giorno.

Da ieri sono entrate effettivamente in vigore le misure per le festività natalizie, bloccando di fatto lo spostamento tra le regioni, ed introducendo le nuove zone rosse/gialle in prossimità dei giorni festivi a partire dal 24 dicembre fino a domenica 27 dicembre inclusa.