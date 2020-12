Il team di WindTre ha lanciato ufficialmente il Digital Store, ovvero una soluzione realizzata per permettere agli utenti di entrare nei vari punti vendita dell’operatore da casa propria. Ovviamente, il tutto fatto nella massima sicurezza, essendo che siamo in tempi di pandemia, e in comodità. Di fatto, così come ci ha anche tenuto a spiegare lo stesso team dell’operatore telefonico, grazie a Digital Store gli utenti potranno ricevere info sulle varie offerte disponibili e scoprire le ultime novità. Inoltre, possono avere anche assistenza sui vari servizi dell’operatore di cui hanno bisogno.

La soluzione di cui vi stiamo parlando consentirà a tutti anche di acquistare prodotti e servizi in uno spazio virtuale ma senza dire di no alla competenza e alla cortesia di cui gode largamente questo operatore telefonico. Scopriamo di più a riguardo.

WindTre: ecco tutte le potenzialità dei Digital Store

Nel caso in cui abbiate il desiderio di provare questo nuovo servizio di WindTre, non dovrete fare molto: andate sulla pagina dedicata a questo link, e scegliere il punto vendita che preferite, potreste trovare uno vicino alla vostra residenza. Successivamente, cliccare sul tasto “Prenota appuntamento“.

Arrivati a questo punto, tutti gli utenti avranno l’opportunità di poter interagire con gli operatori del negozio selezionato, o in diretta o prenotando un appuntamento virtuale, sempre in base alle loro esigenze. Dopo che avrete cliccato sul tasto “Prenota”, sarà possibile scegliere l’argomento da trattare e dunque selezionare una data e un orario disponibile inserendo i propri dati. Quando avrete terminato tutti questi passaggi, potrete confermare l’appuntamento.