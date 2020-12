Che sconti da MediaWorld, il volantino attivato negli ultimi giorni del 2020 fa davvero incetta di prezzi bassi, riuscendo nel contempo ad aiutare gli utenti ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale che andremo a discutere nell’articolo risulta essere valida fino al 6 gennaio, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Gli utenti potranno acquistare recandosi personalmente in negozio, oppure comodamente dal divano di casa propria, non dovranno fare altro che collegarsi all’e-commerce aziendale, selezionare il prodotto desiderato e richiedere la spedizione a domicilio. Attenzione però in questo caso è previsto il pagamento di una piccola quota, se volete risparmiare basterà richiedere la consegna gratuita in negozio.

MediaWorld: quanti sconti per gli utenti

Gli sconti attivati da MediaWorld per gli utenti italiani sono complessivamente interessanti, poiché comunque partono da alcuni top di gamma che in genere vengono evitati dalle campagne promozionali. Un esempio è rappresentato dal Motorola Edge+, lo smartphone più costoso e fiore all’occhiello del brand, oggi finalmente disponibile a meno di 1000 euro, più precisamente saranno necessari 917 euro per il suo acquisto definitivo.

Volendo invece virare verso un tablet, potrete scegliere di acquistare l’Apple iPad Pro 12,9 pollici, il modello con display da 13 pollici, in versione Wifi + cellular, proposto a soli 1052 euro.

Un volantino che a prima vista può apparire “per ricchi”, ma che comunque è in grado di offre soluzioni anche alla portata degli utenti pronti a spendere il meno possibile. Se volete conoscerlo dovete collegarvi subito qui.