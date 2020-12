Trony fa letteralmente piazza pulita, in occasioni delle festività natalizie, e con gli ormai imminenti saldi invernali, ecco arrivare sconti del 50% su ogni singolo acquisto effettuato nei vari punti vendita, in particolare quelli dislocati nella regione Calabria.

Come avrete potuto capire, non si tratta di una campagna promozionale attivata sull’intero territorio nazionale, ma risulta essere disponibile solamente presso specifici negozi dislocati nella suddetta area. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, non possono essere completati sul sito ufficiale; la scadenza del volantino Trony è fissata fino al 20 gennaio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte a disposizione.

Trony: le offerte sono assurde

I prezzi del volantino Trony sono davvero assurdi, nelle oltre 23 pagine della campagna promozionale si trovano tantissimi prodotti scontatissimi. Tra i migliori annoveriamo Samsung Galaxy A21s a 159 euro, Apple iPhone Xr a 599 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 129 euro, Oppo A73 a 269 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A15 a 139 euro, Oppo Reno 4 a 499 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Oppo Reno 4 Pro a 699 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Samsung Galaxy A71 a 319 euro, LG K52 a 179 euro, LG K22 a 99 euro, LG K42 a 149 euro, Huawei P40 Lite a 279 euro, Wiko View 4 a 129 euro, Wiko View 4 Lite a 109 euro, Wiko Y50 a 59 euro, Huawei P Smart 21 a 199 euro e similari.

Tutte le offerte sono raccolte nelle pagine inserite direttamente nell’articolo.