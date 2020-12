Non arrivano buone notizie per gli utenti di Telegram; il servizio di messaggistica istantanea si è ritagliato nel tempo una buona fetta di clienti, al punto da essere considerato il principale competitor di WhatsApp. Ora però arriva l’annuncio che nel 2021 il servizio di messaggistica diventerà a pagamento. Il motivo, a detta del creatore stesso, sono le spese elevate, legate ai costi di crescita, divenute insostenibili.

Queste le parole di Pavel Durov: “Per la maggior parte della storia di Telegram, ho pagato le spese dell’azienda con i miei risparmi personali. Tuttavia, con la sua attuale crescita, Telegram è sulla buona strada per raggiungere miliardi di utenti e richiedere finanziamenti adeguati. Quando un progetto tecnologico raggiunge questa scala, in genere ci sono due opzioni: iniziare a guadagnare denaro per coprire i costi o vendere l’azienda“.

Telegram: in arrivo la versione premium

Per uscire da questa situazione verrà a breve lanciata una versione premium, e a pagamento, dell’applicazione. La nuova versione di Telegram sarà indirizzata agli utenti esperti e ai team aziendali. In questo modo quindi gli affezionati al servizio di messaggistica potranno continuare ad usufruirne in modo libero e gratuito.

Scongiurata inoltre la presenza di pubblicità all’intento dell’applicazione, almeno per quanto riguarda quelle private: “Riteniamo che la visualizzazione di annunci in chat private 1 a 1 o chat di gruppo sia una cattiva idea, La comunicazione tra le persone dovrebbe essere priva di pubblicità di qualsiasi tipo“. Le inserzioni dunque saranno visibili solo nei canali pubblici; quello che si definirebbe un equo compromesso per la sopravvivenza di Telegram.