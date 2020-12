WhatsApp è da sempre un’applicazione molto utilizzata dagli utenti. Tuttavia, come ogni anno, l’azienda ha deciso di non supportare più alcuni dispositivi a partire dal prossimo anno. Si tratta comunque di smartphone molto datati e con delle versioni del software molto arretrate e ormai obsolete.

Dal 2021 su questi smartphone non funzionerà più WhatsApp

Se possedete uno smartphone di diversi anni fa (sia che esso abbia a bordo Android sia che abbia IOS), è molto probabile che la nota app di messaggistica non funzioni più dal prossimo anno. Come già accennato, l’azienda ha da poco comunicato che a partire dal 1 gennaio 2021 non supporterà più alcuni dispositivi. Nello specifico, si tratterà di smartphone considerati ormai obsoleti e che non vengono più aggiornati dal punto di vista del software dalle aziende produttrici.

Tra questi dispositivi, sono inclusi tutti quelli che abbiano come software delle versioni precedenti ad Android 4.0.3 e versioni precedenti ad IOS 9, come ad esempio gli scorsi smartphone di punta dei due colossi del settore mobile, ovvero il Samsung Galaxy S2 e l’iPhone 4. Oltre a questi dispositivi, WhatsApp ha riportato che l’app di messaggistica non funzionerà più anche sui telefoni con KaiOS 2.5.1 e versioni successive, come ad esempio JioPhone e JioPhone 2.

Se possedete quindi uno smartphone acquistato diversi anni fa, quindi, vi consigliamo di controllare la versione del software installata a bordo. Per farlo, basterà recarvi nelle sezioni Impostazioni, Informazioni sul telefono. Nel caso fosse ancora possibile, potrete aggiornare il sistema, altrimenti sarà necessario acquistare un dispositivo con a bordo una delle versioni software supportate.