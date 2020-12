Sappiamo bene che tra pochi giorni Xiaomi svelerà i suoi nuovi top di gamma, la serie Mi 11. Nelle ultime ore sono trapelate notizie poco incoraggianti per coloro che si aspettano il caricabatterie nella scatola di vendita.

Come ben saprete il prossimo iPhone e molto probabilmente anche il nuovo top di gamma Samsung, non avranno all’interno il caricabatteria, probabilmente sarà così anche per Mi 11. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 11 sembrerebbe essere pronto al lancio

Stando a quanto fatto intendere da Digital Chat Station, attraverso il social cinese Weibo, Xiaomi Mi 11 potrebbe arrivare sul mercato senza il caricabatterie incluso nel box di vendita. Questo viene suggerito dall’immagine pubblicata dal leaker, dove vediamo il box di vendita di Xiaomi Mi 11 affiancato a quello di iPhone 12, entrambi di dimensioni molto simili.

Non sappiamo quanto siano fondate le ipotesi appena trapelate sul conto di Xiaomi Mi 11. Se tutto ciò dovesse concretizzarsi, i nuovi top di gamma Xiaomi faranno compagnia a quelli di Apple e, molto probabilmente, ai prossimi Galaxy S21 di Samsung. Vi ricordo che la nuova famiglia Xiaomi Mi 11 dovrebbe debuttare domani 28 dicembre 2020, interessante da notare come la società Cinese abbia deciso di presentare i propri flagship come ultima azienda dell’anno, ma la prima a poter installare il potente SoC Snapdragon 888.

Non passerà troppo tempo per vedere un altro smartphone, sempre del brand Mi. In un’altra conferenza programmata per il 5 gennaio 2021, il protagonista sarà lo Xiaomi Mi 10i: uno smartphone tutto sommato equilibrato che prevede alcune peculiarità interessanti e d’alta fascia. Per quanto riguarda le specifiche di maggior rilevanza, il display avrà una diagonale da 6,67 pollici a tecnologia LCD. La fotocamera con sensore da 108 MP sarà fornita dalla sezione ISOCELL di Samsung e la batteria sarà un’unità da 4820 mAh. Configurazioni da 128 GB e 256 GB con rispettivamente 6 GB e 8 GB di RAM. Che dire, non vediamo l’ora.