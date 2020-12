Samsung imiterà quanto messo in atto dal colosso di Cupertino con il lancio dei suoi iPhone 12 ed eliminerà caricabatteria e cuffie dalle confezioni dei suoi prossimi top di gamma Galaxy S21. La novità circola in rete ormai da qualche giorno ma adesso sembra esser stata confermata, perlomeno in relazione al lancio della nuova serie nel mercato europeo.

Samsung Galaxy S21: in Europa le confezioni saranno prive di caricabatteria e cuffie!

A confermare la notizia è Roland Quandt, secondo il quale in Europa i nuovi smartphone della serie Galaxy S21 non conterranno il caricabatteria e le cuffie all’interno della loro confezione. Gli accessori dovranno quindi essere acquistati separatamente e ciò sembra motivare la scelta di Samsung di lanciare un nuovo caricabatteria da 30W a un costo più basso rispetto al modello attualmente in commercio.

E’ da escludere, inoltre, la possibilità che Samsung offra in regalo in Europa i suoi nuovi auricolari Galaxy Buds Pro agli utenti che procederanno con l’acquisto di uno dei tre smartphone in arrivo.

Ricordiamo che il lancio della serie è previsto per il 14 gennaio e che in tale occasione il colosso procederà con la presentazione degli auricolari wireless Galaxy Buds Pro. Samsung presenterà ben tre nuovi smartphone, dei quali la versione Galaxy S21 Ultra sarà in grado di supportare l’utilizzo della S Pen. Anche lo stilo, così come gli altri accessori, dovrà però essere acquistato autonomamente dagli interessati poiché non incluso con il dispositivo.

E’ opportuno ricordare che al momento le informazioni in merito all’esclusione degli accessori non ha ricevuto conferma da parte del colosso. Quindi, è bene non dar per certa la notizia e attendere comunque il lancio per conoscere le reali intenzioni di Samsung.