Questo 2020 si chiude con una serie di grandi sorprese in casa Iliad, ma gli sviluppatori ed i dirigenti del provider francese già guardano con trepidante attesa al prossimo 2021. Nel nuovo anno, infatti, è prevista l’ennesima grande rivoluzione di Iliad: l’ingresso nel campo della telefonia fissa e la disponibilità per il pubblico delle offerte con Fibra Ottica.

Iliad guarda al 2021: pronte le prime offerte per la telefonia fissa

A seguito di richieste sempre più nette del pubblico, Iliad accontenta tutti i suoi clienti. Entro il prossimo mese di Dicembre, gli abbonati potranno avere promozioni low cost anche per la telefonia domestica. Già in questi mesi Iliad ha lavorato per la Fibra Ottica.

L’operatore sarà presto partner della compagnia Open Fiber: proprio Open Fiber infatti garantirà la disponibilità delle linee Iliad per la Fibra Ottica. Il gestore, inoltre, dalla scorsa estate è forte anche del consenso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico: il dicastero ha autorizzato Iliad ad entrare nel campo della telefonia fissa.

Per quanto concerne le tempistiche certe, non c’è ancora un cronoprogramma ufficiale da parte di Iliad. Tuttavia, le indiscrezioni indicano come entro giugno già potrebbero essere presenti in Italia le prime tariffe low cost per la connessione Fibra Ottica.

La prospettiva del 2021 non ha distolto però l’attenzione dei tecnici da questa parte conclusiva di anno. Solo nel mese di dicembre, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova tariffa per la telefonia mobile: la Giga 70. Il provider ha inoltre promosso la partenza del programma di sperimentazione per il 5G.