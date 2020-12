Bennet non vuole cedere nemmeno un utente alle dirette concorrenti del mercato, e per questo motivo continua sull’ottima strada intrapresa nel corso di Black Friday e dell’avvicinamento al Natale, prorogando la propria campagna promozionale fino agli ultimi giorni dell’anno.

Il volantino risulta essere disponibile esclusivamente presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, al momento non è attivo online sul sito ufficiale, di conseguenza il cliente dovrà recarsi personalmente presso il negozio stesso, per godere dei prezzi elencati direttamente nell’articolo. I prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato completata la compravendita.

Bennet: nuove offerte per tutti i gusti

Le offerte del volantino bennet continuano a stupire, a partire dall’ottimo prezzo applicato dall’azienda sul Samsung Galaxy S20 FE, un terminale lanciato sul mercato europeo per soddisfare la crescente richiesta dei consumatori, di poter mettere le mani sulla variante del Samsung Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865. La Fan Edition nasce proprio da questa necessità, di conseguenza risulta essere disponibile ad un prezzo in linea con la richiesta attuale del fratello, pari a circa 499 euro.

Coloro che invece vorranno spendere ancora meno nell’acquisto di uno smartphone, potranno affidarsi a Galaxy A20s, Galaxy A71, Galaxy S10 Lite o Xiaomi Redmi 9AT, con una spesa che non supera la cifra di 379 ero.

