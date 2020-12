I Natalissimi di Unieuro proseguono, per l’ultimo giorno, ancora oggi, riuscendo a catturare l’attenzione del consumatore che non è ancora sazio di sconti e di offerte, e si ritrova pronto ad acquistare smartphone di ultima generazione, nella speranza di strappare qualche buon affare.

Il volantino tecnicamente è già scaduto, ma nei giorni di festa solitamente vengono prorogati sino all’apertura dei negozi, di conseguenza ancora oggi potrete fruire degli stessi identici sconti. Gli acquisti, d’altro canto, potranno essere completati solo online, non nei punti vendita fisici, con spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che l’ordine sia almeno di 49 euro.

Ricevete offerte Amazon e codici sconto gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: questi sconti sono veramente impressionanti

I prodotti scontati da Unieuro non appartengono, almeno in quest’occasione, alla fascia alta del mercato della telefonia, ma rientrano completamente entro la fascia di prezzo dei 350 euro. Qui è possibile scorrazzare tra ottimi dispositivi, del calibro di Oppo Reno 4Z 5G, Realme 7 (in vendita a soli 199 euro), passando anche per Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E o un ottimo Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Come era lecito immaginarsi, tutti i prodotti elencati nel nostro articolo sono distribuiti in versione completamente sbrandizzata, con annessa una garanzia legale della durata di 24 mesi. Il volantino Unieuro si estende anche verso altre categorie merceologiche, arrivando a permettere l’acquisto di notebook, tablet, elettrodomestici o accessori per la cucina a prezzi scontati. Non potendo riassumere il tutto nel nostro articolo, consigliamo la lettura delle seguenti offerte.