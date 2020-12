Le offerte del volantino Comet sono davvero senza precedenti, in occasione del Natale 2020, l’azienda è riuscita a lanciare sul mercato una serie di prodotti di altissima qualità a prezzi sempre più bassi, almeno se confrontati con quanto proposto dalle dirette concorrenti.

Tutti gli sconti di cui vi parleremo nell’articolo sono da considerarsi validi sia online che nei singoli punti vendita dislocati per l’intero territorio italiano; gli utenti che sceglieranno di affidarsi direttamente al sito internet, devono comunque sapere che le spedizioni presso il domicilio saranno completamente gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro (senza limitazioni su categorie merceologiche o quant’altro).

Comet: quali sono i prezzi da non perdere

I prezzi da non perdere di Comet riguardano sicuramente i migliori prodotti in circolazione, come ad esempio l’ottimo Apple iPhone 11, attualmente in vendita a soli 679 euro, di conseguenza al lancio sul mercato del nuovo modello, l’iPhone 12. Il deprezzamento è stato attivato, anche se non in maniera intensiva, poiché resta uno smartphone Apple, e come al solito genera un hype ineguagliabile.

Il volantino Comet strizza comunque l’occhio anche ad altri prodotti di tecnologia attualmente disponibili sul mercato, non mancano infatti Motorola E6s, Vivo Y11s, Vivo Y20s, Xiaomi Mi 10T, ma anche appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti. Il consiglio è di aprire il prima possibile le pagine che abbiamo inserito nell’articolo, potrete scoprire i singoli prezzi e tutte le migliori offerte appositamente pensate per voi.