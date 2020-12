YouTube pare stia semplificando la gestione dei download dei video presenti sulla piattaforma per gli utenti Premium. La voce offline cross-device tra le impostazioni è apparsa e successivamente scomparsa per le versioni più recenti dell’app disponibile con Android. Anche se apparentemente la funzione non è perfettamente funzionante o disponibile per tutti gli utenti, potrebbe essere una valida opzione per scaricare più contenuti su più dispositivi e in qualsiasi momento.

L’opzione è presente tra le impostazioni Sfondo e download per alcuni abbonati di YouTube Premium in versione stabile e beta, v15.49.34 e 15.50.32. Nel 2018 c’è già stato un aggiornamento che proponeva una funzione simile a quella testata in questi giorni su alcuni dispositivi. Due anni fa, infatti, una versione simile della funzione era spesso proposta tramite una finestra pop-up la quale chiedeva il consenso per scaricare i contenuti selezionati.

YouTube: potrebbe essere in arrivo una nuova funzione per scaricare contenuti in contemporanea su più dispositivi

Tuttavia, nonostante quest’interessante funzionalità possa sembrare già pronta ad essere lanciata, l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali né lasciato intendere che l’opzione sarà presto presente su tutti i dispositivi. Potrebbe trattarsi di una fase di test iniziale e non andata a buon fine. Può darsi che sia una funzione testata solo con alcuni utenti e in vista di un’altra funzione di cui non sappiamo ancora nulla. Non ci resta che aspettare le dichiarazioni dell’azienda in merito.

Gli utenti che hanno notato questa nuova voce tra le impostazioni sono sono alcuni abbonati alla versione Premium e pare che l’azienda abbia già rimosso la funzione anche tra gli utenti che hanno avuto la fortuna di testarla in prima persona.