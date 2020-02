YouTube Premium e Music hanno 20 milioni di abbonati

Youtube: oltre al servizio Premium e Music sta ingranando anche il servizio TV

Anche il servizio TV YouTube in diretta della società è andato relativamente bene, con circa 2 milioni di abbonati entro la fine del 2019. Ciò lo rende più piccolo di Hulu con i 2,7 milioni stimati di Live TV da novembre e i 2,69 milioni di Sling TV. Tuttavia, questo è ancora un numero umile per un servizio che era relativamente in ritardo per la festa.

Sebbene la piattaforma non abbia approfondito il modo in cui i suoi servizi hanno raggiunto questi traguardi, ci sono una serie di possibili fattori al lavoro. L’ubiquità di YouTube gli dà molta visibilità. Iscriversi a Music non è un problema se è solo a un passo dal tuo telefono Android e potrai iscriverti a Premium e TV semplicemente visitando il sito o l’applicazione. E poi ci sono sponsorizzazioni: guarda i giochi MLB giusti e altri eventi e sarà difficile evitare il marketing per YouTube TV. Se c’è una sfida per YouTube, è in competizione con i rivali su numeri puri.