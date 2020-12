In sole 24 ore il Bitcoin è riuscito a sfondare il muro dei 20.000 dollari, raggiungendo la cifra record di 23.449 dollari. Un rialzo estremo che vede la criptovaluta aumentare del 12,45% in un solo giorno. Per comprendere come sia possibile che il valore di questa moneta aumenti cosi tanto, bisogna innanzitutto capire cosa sono e come vengono emessi i Bitcoin.

Per i meno avvezzi, dunque, i Bitcoin non sono altro che una valuta virtuale prodotta attraverso il processo di mining. L’estrazione di quest’ultima, dunque, avviene attraverso un insieme di azioni effettuate dalle macchine degli utenti, i quali al completamento del blocco si aggiudicano un quantitativo di moneta in base alle risorse fornite.

Visto il suo repentino aumento, conviene quindi investire oggi? Scopriamolo di seguito.

Investire in Bitcoin conviene? Ecco i possibili rischi

Considerato il fatto che la moneta abbia ormai attirato l’attenzione delle banche e dei grandi investitori, è conveniente investire in Bitcoin? E’ questa la domanda che ormai tutti si pongono ma, nonostante le criptovalute siano destinate a sostituire l’oro, purtroppo si tratta di asset ad elevato rischio, il cui valore risulta essere tutto fuorché stabile.

Per il momento, dunque, l’investimento diretto dovrebbe essere preso in considerazione esclusivamente da persone esperte del settore. Ciononostante, però, ad oggi esistono molteplici exchanger professionisti in grado di aiutarvi nel miglior modo possibile. Questi ultimi, dunque, operano attraverso le molteplici app disponibili oggi e, in alcuni casi, anche attraverso i servizi offerti dagli istituti bancari.

Voi cosa ne pensate dei Bitcoin? Avete mai investito in criptovalute? Fatecelo sapere nei commenti!