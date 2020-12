Passare a TIM potrebbe essere una delle scelte migliori effettuate dai consumatori Italiani in questo periodo di crisi. Grazie alle nuove promozioni messe a disposizione dell’operatore, è infatti possibile usufruire di tariffe complete ad un costo veramente piccolo. La prima promo in assoluto è dedicata ai clienti Digi Mobil. Questi ultimi, di fatto, possono aderire entro la fine dell’anno all’offerta TIM Steel SIM Pro, la quale prevede, ad un costo mensile di soli 7,99 euro, minuti illimitati verso tutti i numeri telefonici nazionali e ben 70 Giga di traffico dati. Per tutti gli operatori virtuali, ad esclusione quindi di Digi Mobil e Kena Movbile, è invece disponibile la tariffa TIM Steel Pro, la quale si differenzia dalla precedente per il numero di giga disponibili che, in questo caso, scende a 50. Entrambe le offerte includono maniera gratuita i servizi Lo Sai e Chiama Ora di TIM ed il piano tariffario di base TIM Base e Chat.

Passa a TIM: ecco le offerte che prevedono fino a 100 Giga mensili

Fra le varie tariffe messe a disposizione da TIM è presente anche l’ormai conosciuta TIM Titanium New. Quest’ultima propone quindi minuti illimitati verso tutti e ben 100 Giga, al costo mensile di soli 9,99 euro. L’offerta, la quale prevede un costo di attivazione e di SIM di 13 euro una tantum, è riservata esclusivamente ai clienti che provengono da 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom, Iliad, PosteMobile ESP, PosteMobile Full, operatori virtuali sotto Europe Energy (Withu), Plintron Italia Full, NV mobile, Green ICN, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, Enegan e NoiTel.

Terminiamo infine con la nuova TIM Special x Te, la quale offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri telefonici nazionali e ben 50 Giga in 4G. La promo, attivabile esclusivamente dai clienti Iliad o di qualsiasi MVNO, prevede un costo di appena 9,99 euro al mese.