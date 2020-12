In attesa della conclusione del 2020, in casa Iliad già si guarda con grande attesa al 2021. Il provider francese nel nuovo anno sarà chiamato ad un ulteriore salto di qualità, dopo aver ottenuto ottimi risultati negli ultimi dodici mesi. Tra le sorprese più grandi per gli utenti ci saranno il 5G e le prime offerte per la telefonia fissa.

Iliad ed il nuovo anno: attesa per le tariffe con Fibra Ottica

Dopo aver ottenuto la consacrazione con tariffe di rete mobile come la Giga 40 e Giga 50, Iliad punta al settore della telefonia domestica. A lungo gli utenti avevano chiesto questo scatto in avanti del provider, scatto in avanti che ora si sta per realizzare.

I tecnici stanno quindi pensando a quelle che potrebbero essere offerte con costi da ribasso anche per la Fibra Ottica. Difatti, le prove di un impegno oramai assodato dell’operatore anche in questo settore della comunicazione non mancano.

Iliad ha già aperto i canali di discussione per una partnership con Open Fiber, la società di Enel e CDP che gestisce la rete Fibra Ottica in Italia. Allo stesso tempo, l’operatore ha ricevuto anche l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per entrare in maniera operativa nel campo della telefonia mobile.

Questi due importanti step hanno ridotto ancor di più i tempi per una release della Fibra Ottica in casa Iliad. Le indiscrezioni oramai sono quasi concordi sul fatto che l’attesa non sarà molto lunga per gli utenti: le prime iniziative commerciali per la rete internet domestica potrebbero già arrivare entro giugno.