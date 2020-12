Abbiamo visto di recente quanto Telegram sia una app affidabile e sicura, molto più di WhatsApp. Tra le applicazioni presenti sul play store con cui è possibile inviare e ricevere sms e chiamate segrete esiste anche Signal, che in quanto a sistemi di sicurezza non è da meno.

Signal, ecco tutto quello che sappiamo su questa applicazione chat e motivi del successo

In primis, lo stesso Edward Snowden, importante promotore della privacy, ha approvato l’efficacia di questa app. Ciò è accaduto soprattutto in seguito allo scarso successo di WhatsApp nell’ambito della sicurezza. La privacy da questa chat è garantita al 100%, e integra chiamate vocali, sms e messaggi dalla rete in cui è possibile inviare immagini ed emoticons nella massima privacy.

La società che ha sviluppato questa applicazione è una società indipendente e senza scopo di lucro, pertanto non intende speculare sulla privacy degli utenti e mantiene il servizio completamente gratuito e privo di banner pubblicitari. Se proverete ad avviare una conversazione con Signal, vi renderete conto che non è possibile su di essa effettuare screenshot, né tantomeno inoltrare ad altre persone le conversazioni che si effettuano al suo interno.

Lo stesso livello di privacy è garantito anche durante le chiamate, oltretutto il segnale è molto stabile durante l’utilizzo di questa app, e non a caso le chiamate risultano sempre in alta definizione. Probabilmente ha meno funzionalità rispetto a telegram, che rimane ancora il numero uno indiscusso delle applicazioni per chat , ma quanto a sicurezza e privacy, Signal è da considerarsi una garanzia che attualmente non teme rivali.