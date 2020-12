TIM, offerte con Giga senza limiti per tutti i clienti a Natale

Offerta da non perdere per gli utenti TIM durante le settimane del Natale. Possibile attivare Giga internet illimitati per la propria rete

Anche durante questo Natale, per i clienti TIM ci sono tante occasioni da cogliere al volo. Tra le migliori iniziative per la stagione natalizia 2020, gli abbonati potranno beneficiare di bonus per la connessione illimitata ad internet. Le offerte che ora vi mostriamo sono particolarmente interessanti per quegli abbonati che desiderano aumentare il loro traffico per la navigazione in rete.

TIM, le migliori occasione del Natale con Giga no limits

Anche durante il mese di Dicembre, TIM ha confermato il suo pacchetto di promozioni xTe Giga illimitati. In base al profilo tariffario, alcuni utenti del provider italiano avranno la possibilità di aggiungere Giga illimitati al loro piano con un costo variabile.

Una gran parte degli abbonati di TIM potrà attivare in questi giorni e nelle prossime settimane la tariffa Giga illimitati Black. In questo caso, ci sarà connessione internet illimitata con un costo mensile che si attesta su 9,99 euro.

La promozione più vantaggiosa, disponibile solo per alcuni selezionati utenti di TIM, resta però la Giga illimitati Green. Il prezzo previsto per questa tariffa e per i conseguenti consumi senza limiti per la connessione di rete è di 1,99 euro.

Le iniziative per la connessione internet illimitata saranno utilizzabili solo dagli abbonati che godono già di un profilo ricaricabile attivo. Il costo delle offerte con Giga illimitati non sostituisce, infatti, quello della propria ricaricabile di riferimento, ma deve essere integrato con essa.

La campagna promozione di TIM si sta muovendo attraverso alcuni SMS informativi. I clienti idonei potranno sottoscrivere i Giga senza limiti o attraverso una risposta via SMS o attraverso l’app ufficiale.