Non è cosa nota a tutti, ma nel mondo automobilistico in questo momento ci sono varie dinamiche che spesso vanno in contrasto. Tra queste, infatti, abbiamo quelle che riguardano i confronti tra auto elettriche e auto a diesel. Possiamo sicuramente dire che questi due tipi di alimentazioni sono decisamente contrapposti fra di loro per diversi motivi. Sicuramente, però, molti automobilisti ritengono ancora che il diesel sia ancora imbattibile.

Ciononostante, ci sono altri utenti che invece pensano che l’elettrico è decisamente il futuro. L’affermazione prende ancora più valore nel momento in cui sul mercato ci sono delle auto che stanno spopolando sempre di più. Lati positivi per l’acquisto di un’auto elettrica? Ce ne sono eccome, ma ci sono altrettanti lati negativi. Ecco 5 motivi per cui non è ancora il momento di scegliere un’auto con motore elettrico.

Diesel contro elettrico: questi 5 motivi ti faranno ancora scegliere un’auto a gasolio

Il primo motivo che vi elenchiamo è senza ombra di dubbio il prezzo di listino. Il suddetto, a quanto pare, è ancora troppo alto e non conviene quindi per molti automobilisti fare questo tipo di investimento. Seconda motivazione è rintracciabile nei costi di manutenzione, i quali anche questi sono ancora decisamente esosi. Lo stesso discorso si può fare per i costi del rifornimento, i quali potrebbero essere molto superiori rispetto al gasolio. Inoltre, può essere anche abbastanza complicato fare rifornimento, e anche questo rientra tra i motivi. Ultimo motivo da sommare agli altri è l’inquinamento. Spesso si dice che un veicolo elettrico è meno inquinante, il che è vero, ma è lo smaltimento della batterie che è estremamente inquinante.