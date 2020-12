Spotify ha finalmente aggiunto una funzionalità da tempo e da molti richiesta! Il popolare servizio di musica in streaming adesso permette di aggiungere una copertina personalizzata alle proprie playlist anche da smartphone e tablet. Questo significa che non dobbiamo più accendere il computer per dare alla nostra playlist di Spotify un’immagine di copertina migliore, anziché vedere il solito miscuglio di copertine degli album.

Spotify, è finalmente arrivata la funzione che aspettavamo da tempo!

La funzione è adesso disponibile sia per gli utenti del piano Free che per gli abbonati Premium. Puoi adesso creare una playlist che non solo rifletta il tuo stato d’animo attuale, ma anche abbellirla con una particolare grafica che la rappresenti al meglio. Dopo aver creato la tua playlist, puoi toccare il pulsante “…”, poi sulla voce Modifica e infine su Cambia immagine per inserire la tua immagine preferita.

Questo è un periodo particolarmente intenso di novità per Spotify. Proprio qualche giorno fa, infatti, il servizio ha rilasciato il Wrapped, il riassunto dei propri ascolti del 2020. La funzione è disponibile sull’applicazione mobile (non su browser web) e accessibile dalla Home.

Inoltre, Spotify ha cominciato a testare pubblicamente le storie in stile Instagram per gli artisti, e già la playlist Christmas Hits presenta una storia che raccoglie video di diversi artisti presenti nella playlist, tra cui Jennifer Lopez, Kelly Clarkson e Pentatonix.

Infine, ma non meno importante, Spotify ha rilasciato la classifica degli artisti e degli album più ascoltati di quest’anno, con a capo rispettivamente Bad Bunny e Blinding Lights dei The Weeknd.