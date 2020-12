Anche quest’anno sta per giungere al termine. Non è di certo stato uno dei migliori anni della nostra vita, ma anche questa volta, ad accompagnare i giorni più bui e più belli di questo 2020 è stata lei, la musica.

Siamo certi che la maggior parte dei nostri lettori utilizzino i servizi di musica in streaming per ascoltare i propri artisti e le proprie playlist preferite. E se siete curiosi di scoprire com’è andata quest’anno dal punto di vista musicale, Spotify ha stilato la classifica degli artisti e degli album più ascoltati del 2020.

Spotify, ecco gli artisti e gli album più ascoltati di quest’anno

Bad Bunny è l’artista più ascoltato in streaming sulla piattaforma a livello globale con oltre 8,3 miliardi di stream, seguito da Drake, J Balvin, Juice WRLD e The Weeknd. Billie Eilish è la cantante più popolare per il secondo anno consecutivo con Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa e Halsey che completano la top 5.

Blinding Lights di The Weeknd è la canzone più ascoltata a livello globale con quasi 1,6 miliardi di stream, seguito da Dance Monkey di Tones and I, The Box di Roddy Rich, Roses – Imanbek Remix di Imanbek e SAINt JHN e Don’t Start Now di Dua Lipa. YHLQMDLG di Bad Bunny è l’album più amato, con oltre 3,3 miliardi di stream. Altri album popolari, in ordine di classifica globale, includono After Hours dei The Weeknd, Hollywood’s Bleeding di Post Malone, Fine Line di Harry Styles e Future Nostalgia di Dua Lipa.