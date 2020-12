Chi è stato il tuo artista preferito? E quali le canzoni più ascoltate di questo anno? Su Spotify adesso puoi accedere al tuo Wrapped, il riassunto dei tuoi ascolti del 2020. La funzione è disponibile sull’applicazione mobile di Spotify e vi si potrà accedere direttamente dalla Home.

Spotify: arriva Wrapped, scopri qual è stata la tua canzone preferita

Rispetto al riassunto dello scorso anno, Spotify ha aggiunto delle nuove funzionalità per rendere l’esperienza più interattiva e per mettere alla prova gli utenti sui propri gusti personali. Nello specifico, con i nuovi quiz in-app puoi provare ad indovinare quali sono stati i podcast e gli artisti che hai ascoltato di più, o se si ha un animo più vintage o contemporaneo in base alla musica ascoltata.

Potrai anche scoprire quali sono stati i podcast più ascoltati e quelli più binge-worthy, ovvero quelli ascoltati senza sosta. Se sei un utente Premium, inoltre, puoi sbloccare dei simpatici badge che mostrano al mondo intero che tipo di ascoltatore sei. Se, per esempio, una tua playlist ha avuto molti follower, allora sarai riconosciuto come Trendsetter. Se, invece, sei stato tra i primi ad ascoltare una nuova canzone che è poi diventata una Hit, sarai riconosciuto come Apripista. Se, infine, hai aggiunto migliaia di canzoni alla tua playlist, sarai riconosciuto come Collezionista.

Infine, ma non meno importante, Spotify ha creato due nuove playlist su misura per te: