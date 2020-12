La stagione degli sconti è ufficialmente iniziata anche da Huawei, a partire da oggi, 10 dicembre 2020, sullo store ufficiale sarà possibile acquistare i nuovissimi prodotti dell’azienda a prezzi decisamente scontati, almeno rispetto al listino originario.

L’obiettivo di Huawei è di fornire un Natale più connesso, sopratutto in un periodo storico in cui molti di noi sono obbligati a vivere “distanti” dalle persone care. Per questo motivo, fino al 31 dicembre, tutti potranno accedere allo store e godere di sconti mai visti prima.

Per incentivare l’utilizzo degli Huawei Mobile Services, e della corrispettiva AppGallery, l’azienda ha anche pensato ad una piccola chicca. Gli utenti che scaricheranno dallo store le applicazioni aderenti all’iniziativa, avranno la possibilità di partecipare all’estrazione di una Fiat 500, in regalo solo per pochi fortunati, o comunque per vincere coupon sconto provenienti da partner selezionati.

Huawei: quali sono gli sconti

Gli sconti applicati dall’azienda sono i seguenti:

Mate 40 Pro – in vendita a 1’249 euro con inclusi gli auricolari Huawei FreeBuds Pro ed il Silicon Case.

– in vendita a con inclusi gli auricolari Huawei FreeBuds Pro ed il Silicon Case. Huawei P30 Pro – in vendita a 499 euro al posto di 849 euro.

– in vendita a al posto di 849 euro. MateBook X Pro 2020 – in vendita a 1299 euro (al posto di 1699 euro) nella configurazione con processore Intel Core i5, 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.

(al posto di 1699 euro) nella configurazione con processore Intel Core i5, 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Huawei MatePad Pro – tablet super performante, disponibile con tastiera e M-Pencil incluse, al prezzo di 399 euro , invece che un listino di ben 549 euro.

– tablet super performante, disponibile con e incluse, al prezzo di , invece che un listino di ben 549 euro. FreeBuds Pro – fino al 24 dicembre saranno acquistabili a 129 euro , al posto di un listino di 179 euro.

– fino al 24 dicembre saranno acquistabili a , al posto di un listino di 179 euro. Huawei FreeBuds Studio – il fiore all’occhiello del brand, in vendita a 249 euro , scontate di 50 euro rispetto ai 299 euro di listino.

– il fiore all’occhiello del brand, in vendita a , scontate di 50 euro rispetto ai 299 euro di listino. Watch Fit – il wearable più economico tra quelli prodotti da Huawei, viene venduto a soli 89 euro fino al 31 dicembre.

Gli sconti ovviamente non terminano qui, se interessati collegatevi al sito ufficiale.