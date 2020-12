Il noto operatore Vodafone sta proponendo da poche ore un’offerta davvero imperdibile dedicata a tutti i suoi ex clienti. La promozione in questione si chiama Vodafone Special 100 Digital Edition ed è possibile attivarla sia presso i negozi fisici sia attraverso il sito web dell’operatore.

Vodafone propone una nuova promozione per alcuni ex clienti selezionati

Come già accennato, l’operatore telefonico Vodafone a partire dal 3 dicembre 2020 sta proponendo ad alcuni ex clienti selezionati una nuova interessantissima offerta tramite l’invio di un SMS. Si tratta della promo denominata Vodafone Special 100 Digital Edition e si può attivare fino al 10 dicembre 2020 presso i negozi fisici autorizzati e presso il sito web dell’operatore.

Nello specifico, con l’attivazione di questa offerta gli ex clienti selezionati potranno disporre di 100 GB di interne e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Oltre a questo, verrà inoltre incluso Happy Black senza costi aggiuntivi, per un prezzo totale pari a 9,99 euro al mese. Se si deciderà di attivare la promozione online, gli ex clienti potranno scegliere se effettuare il pagamento tramite carta di credito o conto corrente (con la funzionalità Smart Pay) oppure se farlo addebitare direttamente sul credito residuo della propria scheda SIM.

Di seguito vi riportiamo il testo completo del messaggio inviato da Vodafone ai suoi ex clienti selezionati: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 10 Dicembre 2020”.