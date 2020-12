Esselunga assolutamente da pazzi con il nuovissimo volantino che punta in tutti i modi a coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti, nell’acquisto di prodotti di alta qualità, e dai prezzi il più elevati possibili. Il risparmio è notevole sotto ogni punto di vista.

In linea con le aspettative, e con quanto visto in passato, la campagna promozionale corrente garantisce la possibilità di accedere ad innumerevoli prodotti in promozione, con garanzia legale della durata di 24 mesi, da acquistare solo ed esclusivamente in negozio. E’ importante ricordare che gli stessi sconti non saranno disponibili online sul sito ufficiale, ma solo nei punti vendita.

Esselunga: queste offerte sono senza rivali

Da Esselunga gli utenti possono davvero trovare pane per i propri denti, coloro che vogliono acquistare un dispositivo di casa Apple, ad esempio, potranno affidarsi all’ottimo iPhone 11, disponibile all’acquisto a 598 euro. Il prezzo potrebbe apparire ancora elevato, ma se confrontato con la qualità generale dello stesso, si comprenderà a tutti gli effetti lo sforzo compiuto direttamente dall’azienda.

In alternativa possiamo consigliare l’acquisto del Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition che tutti stavano aspettando, proposta oggi a 549 euro. Se non la conosceste, ricordiamo essere lo stesso Samsung Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865.

Tutti i prodotti in promozione da Esselunga sono raccolti nelle pagine che trovate qui sotto, attive fino al 13 dicembre presso i vari negozi sul territorio italiano, e senza limitazioni particolari alle scorte disponibili.