MediaWorld spiazza tutti con una campagna promozionale assolutamente sorprendente, la perfetta occasione che può aiutare ogni singolo utente a spendere il meno possibile su ogni acquisto effettuato, nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Alla base del volantino MediaWorld discusso nell’articolo, troviamo comunque la possibilità di godere degli stessi identici sconti anche online sul sito ufficiale, non bisogna dimenticare, infatti, che la compravendita sarà possibile anche dal divano di casa propria, con spedizione a pagamento presso il domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica stessa.

MediaWorld: gli sconti sono da paura

Gli sconti del volantino MediaWorld sono assolutamente interessanti, perché poggiano le radici su un meccanismo rodato ed apprezzato dal pubblico, denominato appunto Sconto Subito. L’utente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio, scegliere praticamente ciò che vuole tra i tantissimi prodotti inclusi in catalogo, e poi godere di una riduzione del valore prestabilito, dipendentemente dal taglio di spesa effettivamente raggiunto.

Al superamento dei 500 euro di spesa è prevista uno sconto di 50 euro, salendo poi a 100 euro su 750, 150 euro su 1000, fino ad un massimo di 300 euro su 2000 euro di ordine. Chiaramente i tagli non possono essere cumulati, ciò sta a significare che se vengono spesi 2500 euro, l’utente non potrà godere anche dei buoni previsti per i tagli precedenti.

Il volantino MediaWorld può essere sfogliato nel dettaglio, direttamente premendo questo link speciale, diretto al sito dell’azienda.