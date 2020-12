Il canone Rai ed il bollo auto sono come al solito al centro di discussioni e polemiche in tutta Italia, gli utenti si ritrovano a parlare continuamente delle due imposte più odiate, e spesso ritenute inutili dalla maggior parte di noi. Nelle ultime settimane sono state pubblicate notizie che necessitano di ulteriore chiarezza.

Su un portale non particolarmente autorevole, è comparsa la news che trattava della possibile abolizione di canone Rai e di bollo auto nel corso del prossimo anno, ovvero il 2021. Data la premessa, e la voglia innata di pagare meno tasse, insita nel cuore di milioni di italiani, chiaramente l’eco che ha ricevuto sui social è stato incredibile, un vero e proprio boom di condivisioni che ha riempito il cuore di speranza e di risparmio.

In poco tempo, tuttavia, lo stesso Governo Italiano ha voluto porre un frano al tamtam di notizie e dibattiti, confermando ufficialmente che il canone Rai ed il bollo auto non verranno in nessun modo aboliti, e che si è trattato a tutti gli effetti di una fake news.

Canone Rai e bollo auto aboliti: la fake news che ha fatto sognare gli utenti

La motivazione alle spalle di una simile decisione è puramente economica, poichè a tutti gli effetti lo Stato, o le Regioni, al giorno d’oggi non possono privarsi dei 7,5 miliardi di introiti garantiti dalla riscossione delle suddette imposte.

Le fake news, o bufale in italiano, sono sempre in agguato in internet, prestate sempre molta attenzione alle fonti che diffondono notizie “troppo belle per essere vere”, e controllate attentamente sui siti più autorevoli, prima di condividerle a vostra volta.