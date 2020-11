Radiazioni: quali sono gli smartphone che ne producono in grandi quantità?

L’arrivo della rete 5G sugli smartphone ha scatenato molteplici critiche e lamentele da parte della popolazione. Anche per tale ragione sono state effettuate delle ricerche sulla pericolosità dei dispositivi sul corpo umano. Ad oggi non ci sono ancora delle risposte sugli effetti che può avere il 5G sul nostro organismo. Ciononostante da queste è emerso che le radiazioni emesse dai nostri cellulari sono di tipo non-ionizzanti. Ciò vuol dire che non possono in nessun modo generare tumori e causare mutazioni del DNA.

Ad ogni modo secondo i ricercatori stessi, sono presenti sul mercato alcuni Device con valori SAR elevati che potrebbero causare seri danni ai tessuti muscolari con cui sono costantemente a contatto. Ecco quindi gli smartphone con più radiazioni.

Radiazioni: la lista dei Device con valori SAR elevati