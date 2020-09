Il rischio radiazioni per quanto riguarda i dispositivi che teniamo tutto il giorno a contatto con il proprio corpo è un fattore che terrorizza molte persone. Tra fake news, mezze verità e disinformazione non è sempre facile trovare notizie accurate su questo argomento, senza scadere nell’allarmismo.

Dovete sapere che nel mondo, per i produttore di smartphone, esistono diverse normative legate alle emissioni di radiazioni elettromagnetiche. Queste normative regolano il SAR, che non è altro che il tasso di assorbimento specifico o Specific Absorption Rate, che viene misurato per intervalli di frequenze che vanno dai 100 Mhz ai 10Ghz. In particolare sono due le normative da conoscere e tenere in considerazione: quella americana, che impone un limite di 1,6 W/KG, e quella europea, che si attesta sui 2 W/KG.

Ma come sta reagendo Xiaomi, una delle aziende leader di questo settore, con smartphone di alta qualità a prezzi imbattibili?

I valori SAR degli smartphone prodotti da Xiaomi

Xiaomi è una delle aziende che ha conquistato più nuovi utenti in questi ultimi tempi. Decine di migliaia di vendite in più solo in Europa hanno reso i suoi dispositivi tra i più diffusi nelle tasche degli italiani. Ma vediamo i valori SAR di questi smartphone:

Mi 10: 0.69 W/kg (testa), 0.99 W/kg (corpo)

Mi 10 Pro: 0.69 W/kg (testa), 0.99 W/kg (corpo)

Mi 10 Lite: 0.793 W/kg (testa), 1.180 W/kg (corpo)

Mi 9: 1.389 W/kg (testa), 1.301 W/kg (corpo)

Mi 9T: 1.341 W/kg (testa), 1.511 W/kg (corpo)

Mi 9T Pro: 1.302 W/kg (testa), 1.508 W/kg (corpo)

Mi 9 SE: 1.385 W/kg (testa), 1.385 W/kg (corpo)

Mi 9 Lite: 1.42 W/kg (testa), 1.40 W/kg (corpo)

Mi 8: 0.701 W/kg (testa), 1.662 W/kg (corpo)

Mi 8 Pro: 0.969 W/kg (testa), 1.531 W/kg (corpo)

Mi 8 Lite: 0.749 W/kg (testa), 1.585 W/kg (corpo)

Mi MIX 3 5G: 1.557 W/kg (testa), 1.577 W/kg (corpo)

Mi MIX 3: 1.448 W/kg (testa), 1.568 W/kg (corpo)

Mi MIX 2S: 0.542 W/kg (testa), 1.593 W/kg (corpo)

Mi MIX 2: 0.390 W/kg (testa), 1.770 W/kg (corpo)

Mi Note 10 Pro: 1.107 W/kg (testa), 1.392 W/kg (corpo)

Mi Note 10: 1.107 W/kg (testa), 1.392 W/kg (corpo)

Mi Note 10 Lite: 1.011 W/kg (testa), 1.385 W/kg (corpo)

Serie Redmi

Redmi Note 9 Pro: 0.662 W/kg (testa), 1.021 W/kg (corpo)

Redmi Note 9: 0.795 W/kg (testa), 1.138 W/kg (corpo)

Redmi Note 9S: 0.72 W/kg (testa), 0.98 W/kg (corpo)

Redmi Note 8 Pro: Model M1908C3JG – 0.191 W/kg (testa), 1.034 W/kg (corpo) / Model M1908C3JH – 0.191 W/kg (testa), 1.089 W/kg (corpo)

Redmi Note 8: Model M1908C3JG – 0.191 W/kg (testa), 1.034 W/kg (corpo) / Model M1908C3JH – 0.191 W/kg (testa), 1.089 W/kg (corpo)

Redmi Note 7: Model M1901F7G – 0.591 W/kg (testa), 1.274 W/kg (corpo) / Model M1901F7H – 0.591 W/kg (testa), 1.274 W/kg (corpo)

Abbiamo preso in considerazione solo i dispositivi attuali, senza considerare quelli più datati del colosso cinese. E voi cosa ne pensate? Vi sembrano adeguati i valori? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità.