Le nuove offerte Black Friday 2020 di Euronics sono raccolte all’interno di un volantino che potremmo quasi definire unico nel proprio genere, poiché ricco di soluzioni relativamente economico, e di prodotti sempre in linea con le aspettative degli utenti.

Il periodo corrente rappresenta sicuramente il punto forte di tutto l’anno, almeno per quanto riguarda gli sconti e le promozioni applicate nel mondo della tecnologia generale. Il rapporto qualità/prezzo aumenta vertiginosamente, provvedendo difatti ad assottigliare le finanze di molti di noi. Da Euronics è possibile trovare una campagna promozionale di assoluto valore, fruibile in ogni punto vendita e direttamente sul sito ufficiale (attenzione però alle spese di spedizione).

Euronics: risparmio per tutti in una campagna di alto livello

Il volantino di Euronics rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza per l’utente che vuole il massimo con il minimo sforzo, infatti è presente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone dalla qualità incredibilmente elevata, con il quale il cliente potrà raggiungere le migliori prestazioni in circolazione. Il suo prezzo attuale, considerato un listino di quasi 1000 euro, è di soli 699 euro, frutto del deprezzamento causato dalla prolungata presenza sul mercato nazionale.

Ancora più economico è invece lo Xiaomi Mi 10 Lite, uno smartphone dotato di connettività 5G, e di tante specifiche in grado di renderlo un best buy assoluto, a meno d 350 euro. Entrambi i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e possono essere scelti anche in versione no brand.

