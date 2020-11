Expert fa letteralmente tremare le concorrenti del mercato italiano, con un volantino che nasconde al proprio interno offerte da pazzi, e prezzi sempre più alla portata del singolo utente attento al risparmio e alla possibilità di spendere il meno possibile.

La campagna promozionale diffusa in questi giorni in tutti i punti vendita, risulta essere attiva anche direttamente online sul sito ufficiale, in questo modo il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi, senza doversi minimamente spostare dal divano di casa propria. Le spese di spedizione purtroppo non sono state scontate del 100%, di conseguenza andranno a tutti gli effetti aggiunte a quanto mostrato nel carrello.

Il Black Friday è arrivato anche su Amazon, scoprite i migliori prezzi in circolazione e ricevete codici sconto gratis, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Expert: le offerte sono invidiabili

Il prodotto su cui Expert ha voluto attirare l’attenzione dei consumatori italiani, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone nelle ultime settimane si è lentamente diffuso su tutta la penisola, ed è stato commercializzato da Samsung proprio con l’idea di soddisfare le richieste dei fan (da qui il nome Fan Edition), ormai stanchi di avere disponibile solamente la versione con processore Exynos, e non Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo attuale è sicuramente alla portata della maggior parte di noi, sono necessari solamente 499 euro per l’acquisto finale.

In alternativa consigliamo l’acquisto di Apple iPhone SE 2020, uno smartphone pensato come punto di accesso economico all’ecosistema aziendale di Cupertino, richiedendo infatti un esborso di soli 399 euro per il suo acquisto.