La console di nuova generazione di Sony è stata lanciata il 19 novembre, quindi pochi giorni fa ed è andata subito sold out ovunque. Molti acquirenti non sono riusciti ad acquistarla, restando effettivamente a bocca asciutta. Ma potranno rifarsi durante questo Black Friday oppure le speranze sono poche?

Ecco le ultime dichiarazioni di Sony in merito!

Difficile, se non impossibile acquistare PS5 prima della fine dell’anno

Sony aveva già annunciato che la vendita di PS5 sarebbe avvenuta esclusivamente online, ad esempio su Amazon, Unieuro, MediaWorld, Euronics e Monclick. Ma la disponobilità di questi store attualmente è praticamente nulla.

L’account ufficiale Twitter di PlayStation ha scritto quanto segue:

“We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.”

Insomma, le speranze sono veramente basse. Molto più probabile che gli store vengano riforniti in occasione della fine dell’anno, così da garantire una vendita praticamente normale dall’inizio del 2021.

La PlayStation 5 è stata un successo tale che non esiste più un’unità invenduta. Sony ha venduto tutte le unità prodotte in tutto il mondo, un successo straordinario per l’azienda e soprattutto per i consumatori, che sono rimasti decisamente soddisfatti del prodotto presentato da Sony durante questo mese.

Fateci sapere se siete tra i pochi fortunati che sono riusciti ad acquistarla e continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità in merito!