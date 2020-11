Se ti stavi chiedendo quali giochi PS5 puoi aspettarti di giocare sulla nuovissima console, abbiamo raccolto un elenco di quasi tutti i giochi che puoi giocare su PS5 al momento del lancio.

Giochi di lancio per PS5 e della collezione PlayStation Plus confermati.

Ricordiamo che i giochi della Collezione PlayStation Plus di seguito non sono versioni per PS5 migliorate dei giochi PS4 originali. Invece, sono versioni PS4 compatibili che potrai riprodurre sul tuo sistema se hai un abbonamento. Alcuni di questi giochi erano stati precedentemente rilasciati come titoli PS Plus. Altri saranno in servizio per la prima volta.

Giochi di lancio:

Assassin’s Creed Valhalla

Astro’s Playroom

Borderlands 3

Bugsnax (gratuito con PS Plus)

Dead by Daylight

Dark Souls

Devil May Cry 5: Special Edition (digitale)

Fortnite

Godfall

Goonya Fighter

King Oddball

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21

No Man’s Sky

Osservatore: System Redux

Troppo cotto

Il Pathless

Planet Coaster

Sackboy: una grande avventura

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs Legion

WRC 9 FIA World Rally Championship

Giochi della collezione PlayStation Plus:

Battlefield 1

Batman: Arkham Knight

Bloodborne

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: diventa umano

Fallout 4

Final Fantasy 15

God Of War

Hollow Knight: Voidheart Edition

Secondo figlio infame

L’ultimo guardiano

L’ultimo di noi

Monster Hunter: World

Mortal Kombat

The Sims 5

Ratchet e Clank

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: Fine di un ladro

Fino all’alba

Giochi in arrivo su PS5 o intorno al lancio