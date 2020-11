Unieuro assolutamente da primato con il lancio di un volantino altrettanto inaspettato ed apprezzato dalla community italiana, sopratutto per la densità di sconti e di promozioni effettivamente inserite al suo interno. Il risparmio è alla portata di ognuno di noi, e può garantire l’acquisto di ottimi prodotti al giusto prezzo di vendita.

Gli ordini, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere completati sia online che nei vari punti vendita dislocati per tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari. Coloro che decideranno di affidarsi al sito internet, ad ogni modo, potranno fruire della spedizione gratuita per ogni acquisto superiore ai 49 euro.

Unieuro: gli sconti sono i migliori di sempre

A differenza degli altri rivenditori di elettronica, i quali hanno deciso di puntare su prodotti del calibro di Samsung Galaxy S20+ o Galaxy Note 20, Unieuro sembra aver voluto volare leggermente più bassa, forse proprio per stupirci in prossimità del 27 novembre (il giorno ufficiale del Black Friday).

Per questo motivo ha scontato l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE, sostanzialmente il solito Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865, ad un prezzo quasi mai visto prima, soli 499 euro per la versione completamente sbrandizzata.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di modelli più economici, troveranno pane per i propri denti nei vari Realme 7 Pro, Motorola One Fusion+, Oppo Reno 2Z, Samsung Galaxy S10 Lite o Xiaomi Mi Note 10 Lite, tutti in vendita ad un prezzo che comunque non supera i 400 euro. Per conoscere il volantino Unieuro collegatevi pure qui.