Auto pericolose: come funzionano i test del programma EURO NCAP

L’acronimo Euro NCAP sta per “Europe New Car Assessment Program”, ovvero “Programma Europeo di Valutazione dei Nuovi Veicoli“. Ciò indica dunque l’organizzazione che valuta i veicoli secondo diversi criteri di sicurezza dal 1997. Ma come vengono effettuate le valutazioni e quali sono le misure con cui vengono assegnate le stelle?

Prima va fatta una precisazione: i criteri di valutazione valgono nel solo continente europeo, ma l’Euro NCAP tiene in considerazione anche i modelli provenienti da tutto il mondo. Per gli altri continenti ci sono altre organizzazioni, come per esempio IIHS negli Stati Uniti e JNCAP in Giappone.

Le caratteristiche prese in considerazione dall’organizzazione belga sono diverse e si dividono in quattro macro-categorie: Sicurezza degli adulti

” dei bambini

” dei pedoni

Assistenti alla sicurezza A sua volta, ogni categoria si divide in rami, ai quali vengono assegnati dei punteggi calcolati secondo un sistema di “valutazione generale” – nato nel 2009 – sottoforma di stelle. Il tutto ha come scopo la classificazione delle vetture in base a sicurezza e segmento a cui appartengono.

Auto pericolose: i passaggi dell’Euro NCAP