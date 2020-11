Euro NCAP: la guida semplice per i consumatori sulla lettura delle stelle

Euro NCAP ha deciso di rappresentare la sicurezza dei veicoli attraverso delle stelle, in modo tale da aiutare i consumatori, le famiglie e le aziende nel confronto di questi e scegliere di conseguenza il migliore in base alle proprie esigenze. Il numero di stelle dunque riflette le prestazioni del veicolo nei test Euro NCAP, ma è influenzato anche dall’equipaggiamento di sicurezza che il costruttore propone sul mercato. Pertanto un elevato numero di stelle dimostra un buon risultato nei test, ma anche la disponibilità per tutti i consumatori in Europa dei dispositivi di sicurezza sul modello testato.

Il sistema di valutazione sicurezza in stelle è in continua evoluzione e si sviluppa in base alle innovazioni tecnologiche (come la tecnologia anticollisione e l’assistenza alla guida). Ciò vale a dire aggiornamenti regolari dei test e dell’assegnazione delle stelle.

Euro NCAP: le modalità di valutazione e la guida alle stelle

Euro NCAP si serve di due valutazioni in stelle. La prima si riferisce ad un equipaggiamento di sicurezza che è di serie su tutte le versioni disponibili sul mercato auto europeo (EU28).

La seconda valutazione è riferita invece ad un Safety Pack, un equipaggiamento avanzato proposto al consumatore che migliora la valutazione del veicolo. Questa non è disponibile per tutti i veicoli, ma aiuta il consumatore attraverso l’assegnazione di stelle extra. Infine, Euro NCAP assegna un punteggio opzionale solamente nel caso in cui il pacchetto è offerto su tutte le varianti e in tutti i mercati europei. Qui di seguito vi proponiamo la guida sul tipo di prestazioni di sicurezza a cui si riferiscono le stelle nel sistema attuale:

Sicurezza 5 stelle: Eccellente protezione complessiva in caso di impatto e veicolo ben equipaggiato con una tecnologia anticollisione completa e robusta

” 4 stelle: Buona protezione di impatto; possibili miglioramenti della tecnologia anticollisione

” 3 stelle: Protezione media degli occupanti, veicolo non sempre dotato delle più recenti funzionalità anticollisione

” 2 stelle: Protezione nominale in caso di impatto, assenza di una tecnologia anticollisione

” 1 stella: Protezione da impatto scarsa e insufficiente in termini di tecnologia anticollisione