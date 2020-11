Vodafone: offerte fino a 100GB per battere TIM e Iliad

Se cercate un operatore che riesca a fondere insieme nelle sue offerte qualità e quantità non potete che riferirvi a Vodafone. Nonostante l’azienda abbia ricevuto più volte critiche per via dei suoi prezzi troppo alti, adesso tutto sembra essere stato rimodulato.

Ad accogliere i nuovi clienti Vodafone ci pensa direttamente con offerte dai prezzi accomodanti e con una ricezione fuori dal comune grazie alla rete 4G più estesa del continente. D’altro canto c’è da dire che negli ultimi mesi qualche utente di troppo sembrerebbe essere uscito dai radar dell’azienda a causa di Iliad. Questo provider proveniente dalla Francia è stato in grado infatti di portare via tanti clienti alle aziende grazie alle sue offerte super convenienti. Per questo ecco tre soluzioni da parte di Vodafone per recuperare.

Vodafone: le tre migliori offerte di sempre per un rientro sono ora disponibili

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga