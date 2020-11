L’operatore Vodafone ha previsto sconti fino al 50% per il Black Friday 2020, su uno smartphone a scelta tra una selezione di modelli, se acquistati con pagamento rateale (30 mesi) in abbinamento ad una delle offerte Vodafone Infinito, Vodafone RED o Vodafone Shake It Easy (under 30).

Tutte le offerte più interessanti che Vodafone ha messo a disposizione della ricorrenza del Black Friday 2020.

Gli smartphone scontati da Vodafone per Black Friday 2020 sono :

• Samsung Galaxy A41: a partire da 9,99 euro una tantum + 4,99 euro al mese per 30 rate;

• Samsung Galaxy S20 FE 4g: a partire da 69,99 euro una tantum + 4,99 euro al mese per 30 rate;

• Huawei P40 Lite 5g: a partire da 9,99 euro una tantum + 5,99 euro al mese per 30 rate;

• Oppo Find X2 Lite 5g: a partire da 9,99 euro una tantum + 4,99 euro al mese per 30 rate;

• Oppo A53s: a partire da 9,99 euro una tantum + 1,99 euro al mese per 30 rate;

• Tcl 10 5g: a partire da 9,99 euro una tantum + 3,99 euro al mese per 30 rate;

• Moto G 5g Plus: a partire da 9,99 euro una tantum + 5,99 euro al mese per 30 rate;

• Lg K61: a partire da 9,99 euro una tantum + 1,99 euro al mese per 30 rate;

• Xiaomi Mi Note 10 Lite: a partire da 9,99 euro una tantum + 4,99 euro al mese per 30 rate;

• Xiaomi Redmi Note 9s: a partire da 9,99 euro una tantum + 1,99 euro al mese per 30 rate.

I prezzi si riferiscono al solo pagamento dello smartphone, al canone mensile bisogna poi aggiungere il canone dell’offerta abbinata, ad esempio un piano Vodafone Inifnito da 24,99 euro al mese.

Maggiori informazioni sono disponibili presso i negozi Vodafone e all’indirizzo www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/Prodotti/Smartphone/Black-Friday—Smartphone