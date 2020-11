Il Black Friday 2020 di MediaWorld è già online, grazie al nuovo volantino l’azienda ha tolto il velo ad una delle campagne promozionali più attese di tutto l’anno, promettendo all’utente finale un risparmio senza precedenti su moltissimi prodotti inclusi.

Non temete, il volantino non godrà dello stesso handicap del Singles’ Day, se vorrete effettuare l’acquisto potrete anche recarvi in negozio, e godere degli stessi identici prezzi di vendita. Nel caso in cui, invece, vogliate affidarvi all’e-commerce, sappiate che dovrete comunque pagare le spese di spedizione per la consegna direttamente al proprio domicilio. Il Tasso Zero è presente, ma solo al superamento dei 199 euro del valore complessivo dell’ordine.

MediaWorld: tantissimi prodotti in promozione

Gli smartphone sono una parte fondamentale del volantino MediaWorld, infatti gli utenti potranno fare affidamento su alcuni dei migliori modelli in circolazione, raggiungendoli a prezzi mai visti prima d’ora. Il top di gamma è sicuramente il Samsung Galaxy Note 20, uno dei più desiderati di sempre, finalmente acquistabile ad una cifra non proibitiva per la maggior parte di noi, corrispondente appunto a circa 679 euro.

Stesso discorso è valido per il Samsung Galaxy S20 Ultra, il membro della famiglia Galaxy originariamente lanciato a quasi 1400 euro, scende finalmente a cifre più comprensibili, portandosi a 899 euro in versione no brand. Gli acquisti effettivamente fattibili sono tantissimi, ma non vogliamo svelarvi nient’altro, raccomandiamo la visione delle pagine del volantino MediaWorld direttamente sul sito aziendale.