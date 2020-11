Unieuro punta ad avere il controllo completo della rivendita di elettronica sul territorio italiano, per questo motivo ha deciso recentemente di anticipare le offerte del Black Friday con la campagna promozionale intitolata Change Black Friday, e condendola con grandissimi prezzi di vendita.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Unieuro e similari, risulta essere ufficialmente disponibile sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. In questo secondo caso la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, solamente nel momento in cui l’utente si ritroverà a spendere più di 49 euro per l’acquisto.

Unieuro: il risparmio è senza precedenti

Lo smartphone su cui Unieuro ha deciso di puntare fortemente è il Samsung Galaxy Note 20, un vero e proprio top di gamma recentemente sbarcato sul mercato nazionale, e condito con prestazioni da urlo sotto ogni punto di vista. Il suo prezzo di listino era proibitivo per la maggior parte di noi, essendo effettivamente superiore ai 1000 euro, oggi finalmente lo si potrà acquistare a 799 euro in versione no brand.

Naturalmente sono presenti anche tantissimi altri sconti applicati direttamente su prodotti meno costosi, ma ugualmente attrattivi per l’utente finale, non dimentichiamoci infatti di Xiaomi Redmi Note 9, di Galaxy S10 Lite o più semplicemente dello Xiaomi Mi Note 10 Lite. I modelli elencati sono da considerarsi in vendita ad un prezzo che non supera i 400 euro, quindi più che alla portata dell’utente che non vuole spendere cifre troppo elevate. Maggiori informazioni le trovate a questo link.