Rockstar Games ormai ha sollevato il sipario sul nuovo DLC di GTA Online. L’espansione di gioco è stata annunciata ieri a sorpresa con un video pubblicato su tutti i canali social della software house.

Il DLC si chiamerà “The Cayo Perico Heist” e prenderà il nome dall’isola omonima su cui è ambientato. Se giocate a GTA Online e non avete mai sentito nominare questa isola non preoccupatevi. Infatti, si tratta di una location del tutto nuova che sarà introdotta a partire dal 15 dicembre.

Nel corso delle settimane, i produttori rilasceranno numerosi indizi sul nuovo DLC, ma tutte le informazioni più importanti si possono leggere sul Rockstar Newswire. La pagina dedicata alle comunicazione ufficiali da parte dello sviluppatore infatti riporta alcuni dettagli sull’update “The Cayo Perico Heist”.

Il nuovo colpo è pensato per essere ancora più difficile e soprattutto remunerativo della rapina al Casino. Il giocatore dovrà rubare tutto ciò che potrà ad un Boss del narcotraffico che ha fatto dell’isola Cayo Perico la propria base operativa. L’isola privata è altamente sorvegliata, quindi il giocatore dovrà decidere l’approccio migliore, la squadra e gli strumenti adatti per completare il colpo.

GTA Online: The Cayo Perico Heist sarà il DLC più grande di sempre

Le meccaniche del colpo sono state totalmente rivoluzionate a detta di Rockstar Games. Infatti, i giocatori potranno scegliere di affrontare la sfida da soli o con un massimo di altri tre compagni. Inoltre, sembra che sarà data maggiore libertà di azione per la fase di preparazione al colpo.

Come se non bastasse, il DLC “The Cayo Perico Heist” introdurrà anche tante altre novità assolute. Rockstar Games infatti porterà nuovi veicoli e armi su GTA Online oltre che un’isola viva e popolata. Saranno introdotte nuove stazioni radio e DJ famosi e la colonna sonora sarà ampliata con oltre 100 canzoni.

Infine, su GTA Online verrà introdotto un nuovo quartier generale da cui far partire il colpo. Si tratta di un sottomarino che fungerà da base operativa per tutte le missioni legate al DLC. Gli sviluppatori assicurano che le sorprese non sono finite, quindi non resta che attendere ulteriori comunicazioni.