Il prossimo dicembre sarà un mese veramente importante per la community di GTA Online. Infatti, Rockstar Games è in procinto di pubblicare uno dei DLC più grandi mai realizzati per il titolo. Se si considera che la versione multiplayer di GTA V ha ormai sulle spalle oltre sette anni e nel suo futuro che ne sono molti altri davanti, la notizia è ancora più incredibile.

Al momento le certezze sono molto poche mentre le ipotesi tantissime. Rockstar Games ha iniziato a disseminare la mappa di GTA Online con vari indizi, sottolineando la vicinanza della data di uscita. Al momento non è chiaro quando il DLC sarà reso pubblico, ma possiamo ipotizzare nel corso delle prime settimane di dicembre.

Il primo indizio è stato pubblicato mesi fa, con un comunicato di Rockstar Games che annunciava una rivoluzione per GTA Online. In particolare si sottolineava un cambiamento nei Colpi e l’arrivo di una nuova area inedita.

Con sorpresa dei giocatori, la scorsa settimana, il Diamond Casinò & Resort infatti ha avviato una serie di lavori di ristrutturazione. Questo porterò certamente all’arrivo di una nuova area dedicata. Tuttavia, in queste ore l’account Twitter di Rockstar Games ha postato un misterioso video.

GTA Online è pronto ad accogliere il DLC più grande di sempre

Nel breve video viene mostrato il “Dossier El Rubio” che fa riferimento al ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia di Los Santos. Inoltre, tra le immagini si possono scorgere alcuni luoghi familiari di San Andreas, ma soprattutto location mai viste prime. Questo fa pensare che su GTA Online potrebbe arrivare una nuova isola, del tutto inedita, che amplierà ulteriormente la mappa di gioco.

Le premesse su questo update lasciano presupporre un grande impegno da parte degli sviluppatori. Stando alle parole di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, rivolte agli azionisti, l’azienda si prepara ai risultati trimestrali migliori di sempre per GTA Online. Una dichiarazione del genere conferma che qualcosa di veramente grosso è in arrivo, non resta che aspettare ancora qualche settimana.