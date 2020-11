Dopo tanta attesa, vari indizi sparsi nella mappa di gioco e un teaser trailer pubblicato proprio ieri, ecco che oggi sono arrivate le prime informazioni ufficiali sul nuovissimo DLC di GTA Online. Rockstar Games infatti ha pubblicato un video in cui ufficializza il nome dell’espansione di gioco e la data di lancio.

La software house ha pubblicato su tutti i propri canali ufficiali il video di lancio di “The Cayo Perico Heist” nome scelto per il DLC. Gli utenti di GTA Online potranno giocarci a partire dal prossimo 15 dicembre.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Rockstar Games si tratta del colpo più grande di sempre nella storia del titolo. La sfida sarà ben maggiore rispetto ai colpi precedenti e soprattutto molto più remunerativa. La missione di “Evasione” dal Penitenziario di Bolingbroke o il salvataggio del mondo da un miliardario tecnologico e pazzo nel “Caso Bogdan” sembreranno passeggiate. Questo nuovo colpo metterà il giocatore contro una intera isola.

Ecco tutto quello che sappiamo sull’attesissimo DLC di GTA Online

La location sarà quindi l’isola Cayo Perico, sede operativa di un noto trafficante di droga nell’universo di GTA Online. Con questo nuovo colpo, il giocatore potrà infiltrarsi nella base segreta attiva su questa remota isola per provare a derubare il boss.

La nuova isola sarà completamente esplorabile sia in singolo che in multigiocatore con una serie di missioni da affrontare e sfide da superare. Il nuovo DLC sarà rilasciato per tutte le piattaforme che supportano il titolo. Preparate quindi le vostre console di nuova e vecchia generazione e il vostro PC perché GTA Online non ha proprio voglia di farsi dimenticare.