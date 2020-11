Esselunga continua ad avere la meglio sulle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, proponendo al pubblico italiano una campagna promozionale che punta a superare tutta la concorrenza, offrendo infatti un prodotto di fascia media ad un prezzo mai visto prima.

Il volantino descritto nell’articolo rientra nel mondo delle cosiddette offerte tech, ovvero soluzioni disponibili solamente in negozio con scorte limitate. Gli acquisti, come già accaduto in passato, non possono essere completati online sul sito ufficiale, e tutti gli sconti sono applicati sul singolo modello indicato.

Esselunga: quali sono gli sconti migliori

Con Esselunga il risparmio sembra davvero essere alla portata di tutti, il volantino corrente punta l’accento sull’acquisto del Samsung Galaxy A30s, un terminale appartenente alla fascia medio-bassa, ma ugualmente dotato di caratteristiche tecniche davvero pregevoli.

Osservando da vicino la scheda tecnica, spicca sicuramente la presenza di un display da 6.4 pollici di qualità AMOLED, una piccola chicca per il mondo entry level, praticamente mai visto presso altri produttori di telefonia. La batteria è il secondo punto di forza del Galaxy A30s, un componente da 4000mAh che garantirà un utilizzo complessivamente decisamente elevato.

Il prezzo finale del modello scontato è più che alla portata anche dell’utente meno abbiente, parliamo appunto di soli 179 euro, per la versione no brand con garanzia della durata complessiva di 24 mesi. Maggiori dettagli in merito al volantino Esselunga li trovate qui.