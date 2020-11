MediaWorld ha chiuso ieri la propria campagna promozione pre-Black Friday e, nell’attesa di conoscere cosa l’azienda ha pensato per i propri clienti, è arrivato il momento di scoprire direttamente sul sito ufficiale alcuni dei migliori prezzi in circolazione sul mondo della telefonia mobile.

Tutte le offerte MediaWorld che andremo ad elencare, quindi, sono da considerarsi valide solamente sull’e-commerce aziendale, con consegna presso il proprio domicilio a pagamento (in genere ha un costo di 9,99 euro, ma può variare). E’ presente, come al solito, il Tasso Zero per ogni ordine superiore ai 199 euro, il cliente potrà decidere di richiedere il finanziamento per pagare con comode rate mensili tramite il conto corrente (previa approvazione).

MediaWorld: i migliori sconti sugli smartphone

I migliori sconti applicati sugli smartphone, partono da alcuni prodotti Apple, in particolare sarà possibile acquistare iPhone 11 a 749 euro, iPhone 12 a 989 euro o iPhone SE a 429 euro.

Molto interessanti sono anche le riduzioni decise per il mondo Android, parliamo quindi di Xiaomi Mi Note 10 a 349 euro, Samsung Galaxy A51 a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 199 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 235 euro, Samsung Galaxy A71 a 329 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro, Samsung Galaxy S20+ a 699 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Samsung Galaxy A20s a 139 euro e similari.

Come avete potuto notare, le offerte MediaWorld sono davvero tantissime e molto disparate tra di loro, la via più breve per conoscerle da vicino consiste proprio nel collegamento al seguente link speciale.