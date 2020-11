Diversi rapporti hanno affermato che la serie Galaxy S21 verrà rilasciata all’inizio del prossimo anno. Un leaker ha rivelato in precedenza che l’evento Galaxy Unpacked era fissato per il 14 gennaio. Ora, nuove informazioni dicono che Samsung rilascerà il device a febbraio proprio come ha fatto quest’anno.

Il rapporto proviene da Android Headlines e si dice che abbia ricevuto le informazioni da una fonte interna e affidabile. La fonte ha rivelato loro che il lancio della nuova serie di smartphone del produttore sudcoreano si terrà a febbraio ma non ha rivelato la data esatta.

Samsung Galaxy S21, l’evento Unpacked segnato per febbraio

Questo è il primo rapporto che afferma che la serie Galaxy S21 verrà lanciata a febbraio poiché praticamente tutti hanno segnalato una data di lancio a gennaio. Tuttavia, è importante prendere tutte le informazioni sulla data di lancio con un pizzico di sale fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale.

È possibile che i telefoni fossero programmati per una data di rilascio di gennaio, ma i nuovi sviluppi hanno causato il posticipo della data a febbraio. Qualcomm deve ancora annunciare il processore Snapdragon 875 che alimenterà la serie Galaxy S21 in mercati selezionati. Ci sarà un evento Snapdragon programmato per l’inizio di dicembre in cui il chipset dovrebbe essere annunciato. Tuttavia, ci sono preoccupazioni sulla disponibilità del chip.

Nel frattempo, Samsung deve ancora svelare l’Exynos 2100 che verrà spedito con le varianti Exynos della serie S21. La serie Galaxy S21 include il modello standard e le varianti Plus e Ultra. Ci sarà anche un Galaxy S21 FE, ma dovrebbe arrivare molto più avanti nel corso dell’anno.

Tutti i device supporteranno il 5G, avranno display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed eseguiranno One UI 3 basato su Android 11. È stato anche riferito che il Galaxy S21 Ultra avrà il supporto per la S Pen, il primo per la serie Galaxy S. Tuttavia, lo stilo dovrà essere acquistato separatamente.