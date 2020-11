OnePlus ha recentemente deciso di puntare in modo rilevante anche sulla fascia media di smartphone, con i suoi OnePlus Nord che già contano tre modelli diversi in famiglia. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli su quello che sarà il quarto componente.

Stiamo parlando della variante SE, che sarà il nuovo dispositivo di fascia media che il produttore cinese presenterà entro il primo trimestre 2021. Scopriamo gli ultimi dettagli.

In arrivo OnePlus Nord SE

Lo smartphone avrà una caratura di gamma più alta rispetto ai OnePlus Nord N10 5G e N100, e in particolare punterà molto sulla ricarica rapida: questa infatti dovrebbe avere un output da 65W, fornendo una rapidità di ricarica pari a quella offerta da OnePlus 8T. OnePlus Nord SE dovrebbe venire lanciato immediatamente dopo il lancio di OnePlus 9, dunque entro marzo 2021.

A riportare le prime indiscrezioni al riguardo sono i colleghi di Android Central. Non si può ancora parlare di una scheda tecnica completa, ma alcuni interessanti dettagli non mancano. Un esempio è il nome in codice: Ebba, monterà un display AMOLED con batteria di 4.500 mAh e supporto alla ricarica rapida a 65W, come anticipato precedentemente.

Auspicabile che OnePlus riesca a dare coerenza all’intero catalogo dei suoi modelli di fascia media e medio-bassa per evitare che il moltiplicare delle proposte non risulti fuorviante per l’utente finale. Come evidenziato nella recensione di OnePlus N10, c’è il rischio che un modello poco differenziato per fascia di prezzo venga cannibalizzato da quello della fascia immediatamente superiore. Non ci resta che attendere per maggiori indiscrezioni.