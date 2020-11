Trony ne ha davvero per tutti, per cercare di farsi valere in un mercato, quello della rivendita di elettronica, sempre più saturo di offerte e di aziende pronte a scontare al massimo i prodotti, ecco arrivare un ottimo volantino con Sconto IVA annesso.

La campagna promozionale corrente, a differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, è disponibile su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni territoriali. Gli utenti interessati all’acquisto potranno recarsi direttamente in negozio, senza però avere la possibilità di acquistare gli stessi identici prodotti dal sito ufficiale dell’azienda.

Trony: le offerte del volantino sono da far girare la testa

Le offerte del volantino Trony sono molto interessanti, poiché danno la possibilità di scegliere praticamente ciò che si vuole in negozio, avendo la certezza di ricevere uno sconto prestabilito a priori direttamente sullo scontrino. In particolar modo, il cliente si ritroverà a ricevere una riduzione effettiva del 18,03%, indipendentemente dalla cifra raggiunta o dalla tipologia di prodotti acquistati.

La motivazione per la quale il consumatore non potrà godere di uno sconto del 22%, ovvero il valore effettivo dell’imposta sul valore aggiunto, è più che comprensibile. Dovete sapere che la suddetta non viene applicata in percentuale alla cifra che leggiamo sullo scontrino, ma a tutti gli effetti ad un listino più basso; in altre parole, il prezzo finale risulta essere composto da listino + IVA (applicata a quest’ultimo), di conseguenza nel momento in cui verrà scorporata, andrà ad incidere in una minore percentuale, corrispondente al 18,03%.