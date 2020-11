Unieuro serba un’occasione davvero imprevista per l’utente finale, all’interno del proprio volantino si possono trovare tantissime offerte e sconti veramente speciali, con prezzi alla portata della maggior parte di noi.

L’attenzione al dettaglio ed allo sconto finale sono punti fondamentali per ogni campagna promozionale di Unieuro, per questo motivo non ci stupiamo nel momento in cui scopriamo che tutti i prezzi elencati sono da considerarsi validi anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Sul quale, allo stesso modo, riesce a garantire la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui il cliente spenderà almeno 49 euro.

Unieuro: quali sono i prodotti da non mancare

I prodotti Unieuro da non mancare assolutamente sono sostanzialmente un paio, in primis troviamo sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che da sempre fa discutere i consumatori per la sua incredibile qualità generale, ed in parallelo un prezzo non alla portata di tutti. Oggi finalmente risulta essere più accessibile, data la possibilità di acquisto a 699 euro.

L’altro modello che dovete pensare di acquistare è il Samsung Galaxy Note 10 Lite, sempre della serie Galaxy, l’azienda ha pensato di realizzarlo per permettere a tutti di accedere ai Note, senza però richiedere cifre troppo elevate. Il suo prezzo attuale rientra entro i 379 euro.

Il volantino Unieuro non termina qui gli sconti, sfogliando tutta la campagna promozionale si possono scovare anche altre occasioni da far letteralmente girare la testa. Per maggiori informazioni collegatevi al sito.